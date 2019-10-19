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    الناتو يرحب باتفاق وقف إطلاق النار التركي الأمريكي شمال شرقى سوريا

    12:11 ص السبت 19 أكتوبر 2019
    الناتو يرحب باتفاق وقف إطلاق النار التركي الأمريكي شمال شرقى سوريا

    ينس ستولتنبرج

    بروكسل - (د ب أ):

    رحب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، بوقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وتركيا في شمال شرقى سورية ، وذلك خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لاطلاع التحالف الدفاعي على الاتفاق.

    وقال ستولتنبرج: "أرحب بأن اثنين من أعضاء حلفاء الناتو ، الولايات المتحدة وتركيا ، اتفقتا سويا على طريقة للمضي قدمًا إلى الأمام "، وأضاف قائلاً : "نعلم جميعًا ونفهم أن الوضع في شمال شرقى سورية هش وصعب ، لكنني أعتقد أن هذا

    البيان يمكن أن يساعد في تخفيف حدة الوضع".

    وقلل بومبيو من شأن تقارير عن وقوع اشتباكات منذ بدء وقف إطلاق النار منذ حوالي 24 ساعة.

    ينس ستولتنبرج وقف إطلاق النار سوريا الناتو

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