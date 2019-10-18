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    وزير الخارجية الأمريكي يدعو إلى تمديد حظر بيع الأسلحة إلى إيران

    11:15 ص الجمعة 18 أكتوبر 2019
    وزير الخارجية الأمريكي يدعو إلى تمديد حظر بيع الأسلحة إلى إيران

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    واشنطن - أ ش أ

    دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة إلى تجديد حظر بيع الأسلحة إلى إيران.

    وقال بومبيو - في تغريدة على موقع (تويتر)- إنه "بسبب صفقة إيران المعيبة، سينتهي حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران خلال عام واحد.. حينها ستتمكن دول مثل روسيا والصين من بيع أسلحة متطورة لإيران، وسينعم النظام الإيراني بالحرية في بيع الأسلحة لأي شخص، مما سيؤدي إلى سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط".

    وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "إذا كنت قلقًا بشأن سلوك إيران الآن، تخيل ما الذي ستفعله إيران بالصواريخ والطائرات بدون طيار والدبابات والطائرات المتطورة.. يجب على مجلس الأمن تجديد حظر الأسلحة".

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    وزير الخارجية الأمريكي حظر بيع الأسلحة إيران الأمم المتحدة

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