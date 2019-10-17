نشطاء يدعون لإضراب عام في لبنان ردًا على سوء مستوى المعيشة

القاهرة - (مصراوي)

دعا ناشطون سياسيون في لبنان، إلى الدخول في إضراب عام غدًا الجمعة، احتجاجًا على مستوى المعيشة، بعد إنطلاق المظارهات في عدد من المدن اللبنانية مساء اليوم الخميس، بحسب "سكاي نيوز".

وتحولت المظارهات في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، إلى مواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين، بعد التدافع لفتح الطرق المحيطة بالساحة.

ودعا الرئيس ميشيل عون، الحكومة لعقد اجتماع غدًا في قصر بعبدا بعد اتصال أجراه برئيس الحكومة سعد الحريري.

وأصدر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الخميس، قرارا عاجلا بعد اشتعال الاحتجاجات التي اندلعت في بيروت وعدة مناطق أخرى، على خلفية قوانين الضرائب الجديدة المفروضة على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" وأمثاله.

نقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن وزير الاتصالات اللبناني، محمد شقير، قوله إنه تلقى اتصالا من رئيس الوزراء اللبناني، بشأن الدراسة المرتبطة بضريبة "واتسآب".

وقال شقير "الرئيس الحريري، طلب إيقاف الدراسة المتعلقة بواتسآب، وعدم تنفيذ أي شيء ولا رسوم إضافية على واتسآب ولا ما شابه واتسآب".

كما قال وزير المالية، علي حسن خليل "من حق الناس التعبير عن رفضها بطريقة سلمية، ومن المهم أيضاً أن تعرف الناس أننا لم نوافق على أي قرار حول واتسآب بالأمس، ولا حول غيره من الضرائب".

وتابع "ملتزمون بالموازنة الخالية من الضرائب، كما قدمناها لمجلس الوزراء".

وتظاهر لبنانيون، مساء اليوم الخميس، عقب قرار الحكومة بفرض ضريبة بقيمة 6 دولارات على كل حساب بتطبيقات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تطبيق "واتس آب" فضلًا عن ضريبة بقيمة 750 ليرة لبنانية (نصف دولار أمريكي) على صفيحة البنزين.

وفي وقت سابق خلال مرور موكب وزير التربية أكرم شهيب، بمكان الاعتصام في وسط بيروت، أقدم بعض مرافقيه على إطلاق النار في الهواء، بعدما تجمهر المتظاهرون حول سيّارة شهيب الذي، بحسب ما نقلت قناة "الجديد" اللبنانية، عن أحد المتظاهرين، أنّ "شهيب نزل محاولاً التحدّث إلى المتظاهرين، ولم يطلق مرافقوه النار اتجاه الناس بل أطلقوا النار في الهواء لإبعاد المتظاهرين عن سيارة الوزير التي تعرضت للتكسير".

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن مرافق إحدى الشخصيات أطلق النار اتجاه المتظاهرين ودهس أحدهم أمام مفرق بيت الوسط، وسط غضب المحتجين.

وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر "تويتر": "إنني طلبت من الرفيق أكرم شهيب، تسليم الذين أطلقوا النار في الهواء ونحن تحت القانون لكن نطلب تحقيق شفاف ونرفض الاعتداء على أي كان".