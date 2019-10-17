"ياسين".. إيران تكشف عن طائرة عسكرية نفّاثة جديدة (فيديو)

القاهرة- (مصراوي):

كشفت طهران، الخميس، عن طائرة عسكرية نفاثة متطورة جديدة، تحمل اسم "ياسين"، تم تصنيعها بشكل كامل في إيران، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وذكرت "روسيا اليوم" أن الطائرة العسكرية التدريبية الجديدة تعمل بمحركين محليي الصنع من طراز "أوج"، وهي قادرة على الطيران حتى ارتفاع 12 كيلومترًا، بسرعة 200 كيلومتر في الساعة كحد أدنى.

ويبلغ طول الطائرة 12 مترا، بارتفاع 4 أمتار، كما تزن 5.5 طنًا.

وعملت إيران في الآونة الأخيرة على الكشف عن عدد من صناعاتها العسكرية المحلية، من بينها طائرة "كيان" المسيرة القتالية التي تستطيع الطيران على ارتفاعات عالية ولمسافات بعيدة، ورادار "سار SAR" لنصبه واستخدامه في الطائرات المسيرة، وغيرها.