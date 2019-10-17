  • عاجل:بعد تعطلها لساعات.. عودة حركة المترو لطبيعتها

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حرائق لبنان محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    "ياسين".. إيران تكشف عن طائرة عسكرية نفّاثة جديدة (فيديو)

    12:04 م الخميس 17 أكتوبر 2019
    "ياسين".. إيران تكشف عن طائرة عسكرية نفّاثة جديدة (فيديو)

    طائرة عسكرية نفّاثة

    القاهرة- (مصراوي):

    كشفت طهران، الخميس، عن طائرة عسكرية نفاثة متطورة جديدة، تحمل اسم "ياسين"، تم تصنيعها بشكل كامل في إيران، بحسب قناة "روسيا اليوم".

    وذكرت "روسيا اليوم" أن الطائرة العسكرية التدريبية الجديدة تعمل بمحركين محليي الصنع من طراز "أوج"، وهي قادرة على الطيران حتى ارتفاع 12 كيلومترًا، بسرعة 200 كيلومتر في الساعة كحد أدنى.

    ويبلغ طول الطائرة 12 مترا، بارتفاع 4 أمتار، كما تزن 5.5 طنًا.

    وعملت إيران في الآونة الأخيرة على الكشف عن عدد من صناعاتها العسكرية المحلية، من بينها طائرة "كيان" المسيرة القتالية التي تستطيع الطيران على ارتفاعات عالية ولمسافات بعيدة، ورادار "سار SAR" لنصبه واستخدامه في الطائرات المسيرة، وغيرها.

    طائرة عسكرية نفّاثة طهران إيران

    الخبر التالى:

    الشيوعي السوداني يطالب بالوقف الفوري للعدوان التركي على سوريا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان