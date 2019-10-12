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    ماكرون وترامب يبحثان هاتفيا العدوان التركي على سوريا

    02:53 ص السبت 12 أكتوبر 2019
    ماكرون وترامب يبحثان هاتفيا العدوان التركي على سوريا

    دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون

    باريس - (د ب أ):

    تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العدوان التركي في شمال سوريا، حسبما قالت الرئاسة الفرنسية مساء الجمعة في بيان بالبريد الإلكتروني.

    وأفادت وكالة أنباء (بلومبرج) بأن ماكرون أكد خلال الاتصال ضرورة إنهاء الهجوم التركي في أسرع وقت ممكن.

    كما شدد الرئيس الفرنسي على أهمية دعم أولئك الذين قاتلوا مع التحالف من أجل حماية المدنيين.

    دونالد ترامب إيمانويل ماكرون فرنسا الولايات المتحدة

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