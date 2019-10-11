تركيا: اعتقال 121 انتقدوا العدوان على سوريا على السوشيال ميديا



القاهرة (مصراوي)

اعتقلت تركيا عشرات الأشخاص الذين انتقدوا العدوان الذي تشنه تركيا على الأكراد في شمال سوريا، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة بلومبرج الإخبارية عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قوله الجمعة إن السلطات اعتقلت 121 شخصا جراء منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرتها الداخلية التركية "دعاية إرهابية."

بدأت تركيا الأربعاء عدوانها على ضد مناطق حدودية سورية تحت سيطرة الأكراد، وسط انتقادات دولية واسعة، ومخاوف من أن يؤدي العدوان إلى إنعاش تنظيم داعش الذي تحتجز قوات سوريا الديموقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون مكتظة ومخيمات.