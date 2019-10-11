العدوان التركي: قذيفة تقتل 2 في بلدة تركية حدودية

القاهرة (مصراوي)

افادت وكالة الأناضول التركية للأنباء الجمعة أن شخصين قتلا في بلدة سروج القريبة من الحدود مع سوريا في هجوم بقذيفة مورتر من الأراضي السورية التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

يأتي الهجوم على سروج فيما دخل العدوان التركي على شمال سوريا يومه الثالث وسط ادانات دولية واسعة.

وكثفت تركيا يوم الجمعة ضرباتها الجوية والمدفعية على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا حيث تركز بشكل أساسي على منطقة تقع إلى الشرق عند المنطقة الحدودية.