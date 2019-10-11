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الخارجية الروسية: العدوان التركي على سوريا "مثير لأقصى دجات القلق"

03:21 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
الخارجية الروسية: العدوان التركي على سوريا "مثير لأقصى دجات القلق"

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

القاهرة (مصراوي)

دعت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة تركيا والأطراف الأخرى في شمال شرق سوريا إلى ضبط النفس، فيما يمثل مؤشرا على تزايد قلق موسكو إزاء العدوان التركي ضد الأكراد بالمنطقة، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الوزارة في بيان إن من المهم عدم السماح بمزيد من زعزعة الوضع ووصفت ما يحدث بأنه مسألة "مثيرة لأقصى درجات القلق".

ودعت إلى إجراء محادثات بين الحكومة السورية والأكراد وقالت إنها مستعدة للمساعدة في الوساطة لإجراء هذا الحوار.

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