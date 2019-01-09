ترامب: الديمقراطيون والجمهوريون يعملون معًا لإنهاء الإغلاق الحكومي

واشنطن - (أ ش أ)

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بشأن المحادثات المستمرة لإنهاء الإغلاق الحكومي.

وقال ترامب - في مؤتمر صحفي اليوم /الأربعاء/ - أن الديمقراطيين والجمهوريين يعملون معا بشأن هذا الصدد، وأن الأمر سيسفر عن شئ، ملوحًا بأن خلاف ذلك سيتم التعامل مع الأمر بطريقة مختلفة، غير أنه لا يعتقد أن الأمر سيتوجب عليه فعل هذا.

وشدد ترامب على أن الحدود ما زالت نقطة حساسة، مشيرًا إلى أن السلطات الأمريكية تبلي بلاء حسنا فيما يتعلق بالحدود التي وصفها بـ "المشكلة الكبيرة" و"المشكلة الخطرة للغاية".

ولفت ترامب إلى أنه على الرغم من أن هناك الكثير من الأمور الجيدة تحدث في البلاد، إلا أنه يتعين على السلطات الاهتمام بالحدود، مؤكدًا أن جميع الأطراف تعمل معًا بشأن هذا الصدد.

وقال الرئيس الأمريكي إن الكثير من الأمريكيين يصيبهم الضرر جراء الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، مضيفا أن الآلاف من الأمريكيين قتلوا نتيجة أولئك الذين يدخلون بصورة غير شرعية وسيقتل مثلهم حال استمر الأمر.

وتابع ترامب "هناك أزمة أمنية وإنسانية على الحدود مع المكسيك"، معربا عن أمله في أن "نسمو فوق السياسات الحزبية لخدمة أمننا القومي".

وشدد الرئيس ترامب على أن معظم المخدرات تدخل عبر الحدود مع المكسيك، محذرا من أن "المزيد من الأمريكيين سيموتون بسببها" ما لم يوضع حد للثغرات الأمنية هناك.

وطلب الرئيس الأميركي تمويلا بقيمة 5.7 مليار دولار لبناء جدار فولاذي بدلا من الجدار الإسمنتي الذي كان مقترحا في السابق، مشيرا إلى أنه قدم مقترحات للكونجرس لتأمين الحدود وطلب إغلاق الثغرات الأمنية.