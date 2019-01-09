روسيا تستدعي السفير الياباني احتجاجًا على تصريحات طوكيو حول معاهدة السلام

كتب – مصراوي:

استدعت وزارة الخارجية الروسية، السفير الياباني لدى موسكو تويوهيسا كودزوكي، لتسليمه احتجاجًا على التصريحات الأخيرة للقيادة اليابانية حول معاهدة السلام مع روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، شدد الاثنين الماضي، على أنه سيحسم المفاوضات مع روسيا حول جزر الكوريل الجنوبية التي تسميها طوكيو أراضي شمالية وتطالب روسيا بها.

والسبت الماضي، أعلن شينزو آبي أن السنة الجديدة ستكون حاسمة في المفاوضات الجارية بين طوكيو وموسكو حول معاهدة السلام بين البلدين.

وأواسط نوفمبر الماضي، أكد كذلك أن القواعد العسكرية الأمريكية لن يتم نشرها في الجزء الجنوبي من جزر الكوريل الروسية التي تعتبرها اليابان "أراضي شمالية" لها، في حال تسليمها لبلاده.

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا واليابان، تتطور بشكل ملحوظ رغم قضية الجزر التي تعكر صفوها، حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان وهابوماي، بموجب اتفاق التجارة الثنائية لعام 1855.