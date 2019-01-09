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الجيش اليمني: 33 قتيلا جراء خروقات الحوثيين في الحديدة

05:59 م الأربعاء 09 يناير 2019
الجيش اليمني: 33 قتيلا جراء خروقات الحوثيين في الحديدة

الجيش اليمني

عدن - (أ ش أ)

أعلنت خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة باليمن ارتكاب ميليشيا الحوثى 434 خرقا منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر الماضي وحتى أمس الأول الاثنين.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن تقارير خلية التنسيق أوضحت أن مليشيا الحوثي ارتكبت 434 خرقا في محافظة الحديدة خلال الفترة 18 ديسمبر إلى 7 يناير نتج عنها استشهاد 33 مواطنا بينهم نساء وأطفال وإصابة 263 آخرين جراحات بعضهم خطيرة.

وأكد مصدر في اللجنة أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش الوطني.

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الجيش اليمني اليمن الحوثيين محافظة الحديدة عدن

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