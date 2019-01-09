النواب البريطانيون يستأنفون مناقشة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن - (د ب أ):

من المقرر أن يستأنف النواب البريطانيون اليوم الأربعاء مناقشة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في ظل دلالات ضئيلة على إمكانية إحراز تقدم منذ أن أرجأت رئيسة الوزراء تيريزا ماي التصويت على الاتفاق في منتصف ديسمبر الماضي في ظل معارضة قوية.

واعترفت ماي بأنها كانت سوف تتكبد هزيمة قوية في حال إجراء التصويت. وعلى الرغم من أن البرلمان كان في فترة توقف خلال عيد الميلاد، إلا أن ماي استخدمت هذه الفترة لحث النواب على القبول بالاتفاق.

قالت ماي إنها تسعى للحصول على ضمانات من الاتحاد الأوروبي بأن ترتيبات " شبكة الأمان" (باكستوب) لضمان استمرار فتح الحدود الايرلندية بعد الخروج من الاتحاد لا يمكن أن تكون دائمة.

ويشار إلى أن الترتيبات، التي تؤكد ماي أنها مؤقتة، يمكن أن تفرض قواعد تجارية مختلفة بصورة طفيفة على إيرلندا الشمالية مقارنة ببقية المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن مساعدي ماي يحاولون إقناع قادة الاتحاد الأوروبي بتقديم ضمانات مكتوبة قبل إجراء تصويت ثان في حال، كما هو متوقع، خسرت ماي التصويت الأول المقرر الثلاثاء المقبل.

وقال ديفيد ليدينجتون، نائب ماي، لبرنامج راديو فور توداي بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الحكومة تعتزم نشر مقترحات مفصلة لإيرلندا الشمالية في وقت لاحق من اليوم.

ولكن الحزب الوحدوي الديمقراطي بإيرلندا الشمالية، الذي يدعم عشر من نوابه حكومة الأقلية التي تترأسها ماي في البرلمان البريطاني رفض" الضمانات التي لا معنى لها".

ويذكر أنه من المقرر أن تخرج إيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي مع بقية المملكة المتحدة، في حين سوف تبقى جمهورية إيرلندا في الاتحاد.