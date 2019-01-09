الولايات المتحدة تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد إيران

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أجهزة الاستخبارات الإيرانية بسبب التخطيط لمؤامرات اغتيال على أراضٍ أوروبية.

وكتب بومبيو في تغريدة على موقع "تويتر" - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم - "قامت إيران وحزب الله بإرهاب أوروبا منذ عام 1979، وتبعث الإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية اليوم بإشارة واضحة إلى إيران مفادها أن الإرهاب غير مقبول ... الولايات المتحدة تؤيد بقوة العقوبات الجديدة وتعمل بالتوافق مع حلفائها الأوروبيين لمواجهة التهديد المشترك".

كان وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسون، قد كتب تغريدة صباح أمس الثلاثاء، قال فيها "يوم هام للسياسة الخارجية الأوروبية، الاتحاد الأوروبي وافق للتو على فرض عقوبات ضد جهاز الاستخبارات الإيراني بسبب التخطيط لمؤامرات اغتيال على أراضٍ أوروبية".

وكان رئيس جهاز الاستخبارات الدنماركية بورش أندرسن، قد اتهم الاستخبارات الإيرانية، في 30 أكتوبر 2018، بـ"التخطيط لاعتداء في كوبنهاجن على أشخاص يُشتبه في انتمائهم لحركة تسعى لاستقلال منطقة الأحواز جنوب غربي إيران التي تسكنها غالبية ذات أصل عربي"، ولفت، وقتذاك، إلى أنه من أجل إحباط العملية، تم إغلاق الجسور والمواصلات البحرية إلى الدول المجاورة مثل: ألمانيا والسويد.