تقرير: بولسونارو يتراجع عن السماح بإقامة قاعدة أمريكية في البرازيل

برازيليا/بوجوتا (د ب أ)

ذكرت صحيفة" فولها دي ساو باولو" اليومية البرازيلية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو تراجع عن خطط للسماح بإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في بلاده.

وذكرت الصحيفة، أن كبار الجنرالات في البرازيل عارضوا الاقتراح، الذي اعتبروا أنه يعرض للخطر السيادة الوطنية.

كان بولسونارو قال الأسبوع الماضي إنه قد يسمح بإقامة قاعدة أمريكية في البرازيل للتصدي للنفوذ الروسي في فنزويلا.

ولكن الجنرالات أعربوا عن عدم رضاهم لوزير الدفاع فيرناندو أزيفيدو إي سيلفا، الذي نقل الرسالة إلى بولسونارو، حسبما أوردت صحيفة " فولها دي ساو باولو".

وقد اتخذ الرئيس اليميني المتطرف، الذي تولى منصبه في أول يناير، مواقف تتعلق بالسياسة الخارجية مماثلة لمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك انتقاد النظام اليساري في فنزويلا.

وفي ديسمبر، هبطت قاذفتان روسيتان لهما قدرات نووية في كاراكاس، عاصمة فنزويلا، وهو ما فسره البعض على أنه خطوة للدفاع عن البلاد ضد هجوم غربي محتمل.

وأعطى بولسونارو، وهو ضابط سابق بالجيش، العديد من المناصب الوزارية لكبار ضباط الجيش. ومن بين هؤلاء نائبه الجنرال المتقاعد هاملتون موراو، ووزير الدفاع أزيفيدو إي سيلفا وهو جنرال احتياط.