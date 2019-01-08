تفاصيل زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى بكين ولقائه بالرئيس الصيني

بكين (د ب أ)

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم الثلاثاء، إلى بكين لعقد مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، يمكن أن تساعد على الإعداد لقمة ثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن مصادر لم تحددها، أن زعيمي البلدين تحدثا لنحو ساعة.

وأضافت الوكالة أن كيم وزوجته ري سول-جو تناولا بعد ذلك العشاء مع شي وزوجته بينج ليووان.

ووصل الزعيم الكوري الشمالي وزوجته بواسطة قطار خاص إلى محطة قطار في بكين وسط إجراءات أمنية مشددة الساعة 1055 صباح اليوم تقريبا (0255 بتوقيت جرينتش).

ثم رافق موكب رسمي مع دراجات بخارية كيم والوفد المرافق له إلى دار ضيافة دياويوتاي الذي سوف يقيم به كيم حتى يوم الخميس.

يشار إلى أن الزيارة ،وهي الرابعة التي يقوم بها كيم إلى الصين، تأتي وسط تكهنات بأنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتناقشان حول عقد قمة جديدة تركز على إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج :"نعتقد دائما أنه من المفيد للغاية للولايات المتحدة وكوريا الشمالية المحافظة على التواصل بينهما نظرا لأنهما طرفان رئيسيان في القضية النووية الخاصة بشبه الجزيرة الكورية".

وأضاف أن الصين دعمت حفاظ البلدين على الحوار وحل مشكلاتهما .

وعقد الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي قمة تاريخية في سنغافورة في يونيو تعهد فيها كيم بنزع الأسلحة النووية.

ولكن ومع استمرار الكوريتن في تحسين العلاقات بينهما خلال العام الماضي، يبدو أن المفاوضات بشأن نزع الأسلحة النووية بين واشنطن وبيونج يانج قد توقفت.

وتحدث الجانبان عن عقد قمة ثانية، قال ترامب يوم الأحد الماضي إنهما "يناقشان المكان" الذي سيستضيفها والذي "سيعلن على الأرجح في المستقل القريب".

وفي كلمة بمناسبة العام الجديد الأسبوع الماضي، جدد كيم التزامه بنزع الأسلحة النووية لكنه حذر من أنه يمكن أن يتخذ "مسارا جديدا" إذا تمسكت الولايات المتحدة بالعقوبات ضد نظامه.

ويرافق كيم، الذي يزور بكين في يوم عيد ميلاده، عدد من كبار المسؤولين في كوريا الشمالية، من بينهم المفاوض النووي كيم يونج تشول ووزير الخارجية ري يونج هو، ووزير الدفاع نو كوانج تشول.

ومن المتوقع أيضا أن يقوم كيم بزيارة لسول للمرة الأولى هذا العام.

وأشادت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء بزيارة كيم للصين، وأعربت عن أملها في أن تسهم الزيارة في نزع السلاح النووي وفي السلام، وفقا لوكالة يونهاب.