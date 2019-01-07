إسرائيل تقرر تجميد منحة قطرية لقطاع غزة

القاهرة- (مصراوي):

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تجميد نقل الدفعة الثالثة من المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

ونقلت وسائل الإعلام الفلسطينية عن الموقع الرسمي للقناة 20 العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمر بتجميد المرحلة الثالثة من تحويل الأموال من قطر إلى حركة حماس في قطاع غزة.

وحسب الموقع، فإن هذا القرار جاء بسبب التصعيد الأخير الذي أُطلق خلاله صاروخ واحد على الأقل باتجاه مستوطنات الاحتلال.

يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات خليل الحية، القيادي البارز في حركة حماس، والتي أعلن فيها أن الدفعة الثالثة من الأموال القطرية ستصل إلى القطاع خلال أيام.

وخصصت قطر عشرات الملايين من الدولارات، وصل منها حوالي 30 مليون دولار، على دفعتين، الأولى وصلت قطاع غزة، مطلع نوفمبر الماضي، والدفعة الثانية وصلت في مطلع ديسمبر الماضي.