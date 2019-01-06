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    قيادية بـ"السترات الصفراء": أسلوب الشرطة أدى إلى اندلاع العنف في باريس

    06:15 م الأحد 06 يناير 2019
    قيادية بـ"السترات الصفراء": أسلوب الشرطة أدى إلى اندلاع العنف في باريس

    حركة السترات الصفراء

    باريس (د ب أ)

    ذكرت إحدى الشخصيات المؤسسة لحركة "السترات الصفراء" في فرنسا اليوم الأحد، أن النهج الذي اتبعته الشرطة ساهم في أعمال العنف التي اندلعت باريس.

    وقالت بريسيليا لودوسكي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد، إن المسيرة كانت سلمية وكان المحتجون يسيرون في طريق أعلنته السلطات، لكن الشرطة أغلقت الطريق قبل عدة مئات من الأمتار قبل الوصول إلى نقطة النهاية عند الجمعية الوطنية (البرلمان).

    وأضافت: "إذن لماذا أغلقوه قبل أن تصل (المسيرة) وسمحت (الشرطة) بالمواجهة؟ .. الأشخاص يتكدسون عندما تسد الطريق في مكان ما".

    وتابعت: "ومن ثم تصاعدت الأمور وأدت إلى ما حدث بالأمس".

    وأوضحت أنها وغيرها طلبوا من المتظاهرين العودة إلى نقطة البداية عندما رأوا الأمور "تتصاعد".

    وقالت لودوسكي إن صور العنف "صادمة دائما ، سواء كانت بالأمس أو اليوم السابق له أو في أي من أيام السبت الأخرى، هي دائما صادمة، بطبيعة الحال".

     

    حركة السترات الصفراء فرنسا احتجاجات فرنسا الشرطة الفرنسية

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