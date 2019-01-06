سفارة روسيا ببنين: مكان البحارة المختطفين قبالة سواحل إفريقيا مازال مجهولًا

موسكو (أ ش أ)

أفادت السفارة الروسية في بنين، بأن خاطفي البحارة الروس قبالة سواحل أفريقيا لم يتصلوا بعد بمالك السفينة، مشيرة إلى أن مكان وجود البحارة الروس مازال مجهولا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن السفارة قولها - في بيان اليوم الأحد - "إن الخاطفين لم يتصلوا بمالك السفينة بعد، وأن مكان البحارة الروس المختطفين لايزال مجهولا.. لافتة إلى أن سفينة الشحن (إم.إس.سي ماندي) غادرت صباح اليوم المياه الإقليمية لبنين".

وكانت السفارة الروسية في نيجيريا قد أعلنت أمس السبت، أنها تتعاون مع أجهزة الأمن المحلية لإطلاق سراح 6 من البحارة الروس المختطفين، وذلك حيث شن قراصنة هجوما في خليج غينيا على سفينة الشحن (إم.إس.سي ماندي) يوم 2 يناير الجاري، واختطفوا البحارة الروس من أصل 23 مواطنا روسيا بالإضافة إلى مواطن أوكراني كانوا على متن السفينة.