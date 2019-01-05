المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء

صنعاء - (د ب أ):

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث ،اليوم السبت، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مسلحي جماعة الحوثي، من أجل بحث مستجدات الأزمة في البلاد، خصوصا الوضع في محافظة الحديدة الساحلية.

وقالت مصادر ملاحية وأخرى سياسية لوكالة الأنباء الألمانية، إن المبعوث الأممي وصل إلى مطار صنعاء الدولي، وكان في استقباله مسؤولون في جماعة الحوثي.

وذكرت المصادر أن"جريفيث سيعقد عددا من اللقاءات مع مسؤولين في جماعة الحوثي، تتطرق إلى مستجدات الأزمة اليمنية، خصوصا ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي خرجت بها مشاورات الأطراف المحلية التي انعقدت الشهر الماضي في العاصمة السويدية ستوكهولم".

وأفادت المصادر بأن" المبعوث الدولي سيلتقي الفريق الأممي المعني بمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في محافظة الحديدة، الذي يرأسه الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت".

ويأتي وصول المبعوث الأممي، بعد نحو أسبوعين من الاجتماعات التي عقدها الفريق الأممي المعني بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، مع لجنة إعادة الانتشار الممثلة بثلاثة أفراد من الحكومة اليمنية ومثلهم من الحوثيين.

وتبادلت الحكومة اليمنية والحوثيين، خلال الأيام الماضية، الاتهامات بشأن عدم تنفيذ اتفاقات ستوكهولم بخصوص محافظة الحديدة، التي تملك أهم موانئ البلاد، والذي يستقبل أكثرمن 70 بالمئة من المساعدات والواردات التجارية.