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مصادر عراقية: مقتل 3 من داعش بضربة جوية للتحالف الدولي في كركوك

02:58 م السبت 05 يناير 2019
مصادر عراقية: مقتل 3 من داعش بضربة جوية للتحالف الدولي في كركوك

أرشيفية

كركوك (العراق) - (د ب أ):

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم السبت بمقتل ثلاثة من عناصر تنظيم داعش في قصف لطيران التحالف الدولي استهدف مقرا للتنظيم في منطقة جبلية شمال غربي مدينة كركوك /250كم شمالي بغداد/.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إن "طيران التحالف الدولي قصف موقعا لتنظيم داعش في جبال البوحمدان التابعه لقضاء الدبس شمال غربي كركوك، فقتلت ثلاثه عناصر ارهابية".

وتشن القوات العراقية وطيران التحالف الدولي هجمات ضد أوكار ومقار فلول تنظيم داعش في مناطق متفرقة، بهدف تدمير ما تبقى من عناصر التنظيم .

كركوك التحالف الدولي ضربة جوية داعش

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