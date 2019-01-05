الأمم المتحدة: نساند الحكومة العراقية وندعم خططها وبرنامجها

بغداد - أ ش أ

أكدت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم السبت، مساندة المنظمة الدولية للحكومة العراقية ودعم خططها وبرنامجها.

جاء ذلك خلال لقاء بلاسخارت مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي حيث قدمت تقريرا عن زيارتها لإقليم كردستان وعدد من المناطق خلال الشهر الأول لتوليها مهمتها في العراق .. حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية.

وقالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة: إن العراق يشهد استقرارا واضحا .. معربة عن ارتياحها لحالة الاستقرار التي يشهدها العراق وعن شكرها للتعاون والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لبعثة المنظمة الدولية.

وأعرب عبدالمهدي عن تقديره للدور الإنساني الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة ودعمها لجهود الحكومة في ترسيخ حالة التعايش السلمي بين العراقيين وبسط الأمن والاستقرار في عموم محافظات العراق وإعادة النازحين إلى ديارهم.