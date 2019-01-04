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تركيا : ندين بشدة اعتبار واشنطن الأكراد شريكا في محاربة "داعش"

03:44 م الجمعة 04 يناير 2019
تركيا : ندين بشدة اعتبار واشنطن الأكراد شريكا في محاربة "داعش"

وزارة الخارجية التركية

القاهرة- (مصراوي):

أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول التطورات في سوريا ووحدات حماية الشعب الكردستاني.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حامي أقصوي، في بيان اليوم الجمعة 4 يناير، "إن قيام بومبيو بالجمع بين الأكراد ووحدات حماية الشعب الكردية الإرهابية يظهر نقص المعلومات لديه بشكل مقلق إن لم يكن ذلك مقصودا‎"، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية.

وشدد المتحدث على أن "تصريحات بومبيو حول بلدنا مرفوضة من حيث الأسلوب والمضمون"، مشيرا إلى أنه "من غير المقبول تحوير الكفاح الذي تخوضه بلادنا ضد منظمة إرهابية على أنه يستهدف مجموعة معينة في سوريا".

وأشارت الخارجية التركية إلى أن "أنقرة نرفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المتعلقة ببلادنا في سياق الأزمة السورية من حيث الأسلوب والمحتوى". بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول".

وأكدت أنقرة أن تركيا ستواصل مراعاة حماية حقوق الأكراد السوريين.

 

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