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الفلسطينيون في غزة يستعدون للمشاركة في جمعة"مقاومة التطبيع"

10:22 ص الجمعة 04 يناير 2019
الفلسطينيون في غزة يستعدون للمشاركة في جمعة"مقاومة التطبيع"

مسيرات العودة - أرشيفية

غزة- (د ب ا):
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار ضمن جمعة "مقاومة التطبيع"، التي تنطلق اليوم الجمعة، على طول الحدود الشرقية للقطاع للجمعة الحادية والأربعين على التوالي، في ظل عدم التزام إسرائيل بما تم التفاهم عليه،بحسب وكالة "سما" الإخباريةالفلسطينية .

وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة على اليوم جمعة "مقاومة التطبيع" رفضا لجريمة التطبيع، وتأكيدا على خيار المقاطعة الشاملة" للكيان الإسرائيلي".
ودعت الهيئة الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة التي ستنطلق بعد ظهر اليوم في مخيمات العودة على الحدود.
وهذه الجمعة رقم 41 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي والتي قتل فيها أكثر من 220 فلسطينيا وأصيب 24 ألف آخرين بجروح وحالات اختناق بحسب إحصائيات فلسطينية.
وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

مسيرات العودة مقاومة التطبيع قطاع غزة
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