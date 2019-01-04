الجيش اليمني يسيطر على منطقة استراتيجية في صعدة

عدن- أ ش أ:

قال قائد اللواء الثالث بالجيش اليمني محمد العجابي إنه تم السيطرة على الخط الدولي الرابط بين مدينة حرض اليمنية والملاحيظ حول سلسلة جبال الكامح المروي بمحافظة صعدة.

وأضاف العجابي - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة - "الجيش اليمني، ممثلا باللواء الثالث عاصفة، كل يوم في تقدم مستمر في جبهة الملاحيظ "، داعيا الشعب اليمني إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي لتحرير ما تبقى من محافظات الجمهورية اليمنية.

وأضاف أن الجيش قطع الخط الرابط بين حرض والملاحيظ، وسيطر بالكامل على جبال الكامح اليمني، والقرى المجاورة، وأنه تم إبلاغ أهالي المنطقة بنقل القاطنين فيها إلى مناطق آمنة بسبب استخدام المليشيات لهم دروع بشرية، مشيرا إلى أن الجيش صادر أسلحة خلفتها مليشيا الحوثي في جبال الكامح والتباب المجاورة بعد أن فرت المليشيات.

وأكد العجابي أن المليشيات الحوثية أصبحت منهارة وفي حالة ضعف شديد ولا مجال للتراجع عن هدف الجيش في دحر المليشيات الحوثية من جميع الأراضي اليمنية.

وأشار العجابي إلى أن الجيش اليمني لن يسمح بالتمدد الإيراني داخل اليمن، مشيدا بدور دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لما تقدمه لإخوانهم في الجيش اليمني من دعم مادي ولوجستي وعسكري ومادي.