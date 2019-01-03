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    غارة أمريكية تقتل 10 من مسلحي "الشباب" بالصومال

    08:51 م الخميس 03 يناير 2019
    غارة أمريكية تقتل 10 من مسلحي "الشباب" بالصومال

    الجيش الأمريكي

    مقديشيو (أ ش أ)

    أعلن الجيش الأمريكي مقتل 10 من عناصر حركة الشباب المتطرفة في غارة جوية جنوب غربي الصومال.

    ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية عن بيان القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، اليوم الخميس، أن الغارة هدفت إلى تقليص حرية التحرك لعناصر الحركة وزيادة الضغط عليها، مشيرة إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى من المدنيين خلال الغارة.

    وتعد الغارة هي الأولى للقوات الأمريكية للصومال في العام الجديد، حيث شن الجيش الأمريكي نحو 47 غارة جوية في العام الماضي.

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