القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يحذر رجاله: الصين ثم الصين ثم الصين

مصراوي - وكالات

كشف مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان طالب قادة مدنيين بالجيش بالتركيز على "الصين ثم الصين ثم الصين"، وذلك على الرغم من تركيز واشنطن على مواجهات أخرى في سوريا وأفغانستان.

وبحسب وكالة رويترز، فإنه خلال أول اجتماع للقائم بأعمال وزير الدفاع مع مسئولين بأفرع الجيش، دعا إلى التعامل مع الصين وروسيا على أنهما أكبر تهديدين، حيث تريد الدولتان " تشكيل عالم يتسق مع نموذجهما الاستبدادي"، وذلك وفقًا لاستراتيجية أعدتها وزارة الدفاع.

ولم يذكر المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، تفاصيل بخصوص وجهات نظر شاناهان في الصين، أو التوجيهات الأخرى التي أعطاها خلال الاجتماع.

فيما نقلت رويترز أن مسئولين آخرين وصفوا شاناهان بأنه مؤيد لموقف البنتاجون بتشديد النهج تجاه بكين. ووصفت استراتيجية الدفاع الوطنية لعام 2018 الصين بأنها منافس استراتيجي.

وأضاف المسؤول بوزارة الدفاع لرويترز: "في الوقت الذي نركز فيه على العمليات المستمرة، دعا شاناهان القائم بأعمال الوزير الفريق إلى أن يتذكروا الصين ثم الصين ثم الصين".