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    حزب سوداني معارض يؤكد اعتقال 7 من قياداته ويتعهد بـ"إسقاط النظام"

    04:16 م الأربعاء 02 يناير 2019
    حزب سوداني معارض يؤكد اعتقال 7 من قياداته ويتعهد بـ"إسقاط النظام"

    احتجاجات السودان

    القاهرة – (مصراوي):

    أعلن الحزب الشيوعي السوداني، اعتقال 7 من أعضاء لجنته المركزية ضمن الاحتجاجات ضد الرئيس السوداني عمر البشير.

    وقال سكرتير عام الحزب، محمد مختار الخطيب، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم، اليوم الأربعاء، أن الاحتجاجات أسفرت عن سقوط 40 قتيلا و45 مصابًا، بخلاف توقيف السلطات لـ 900 متظاهرًا، لافتًا إلى أنه أحصى تلك الأرقام عبر مكاتبه في مدن البلاد، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

    وأشار إلى أنه تم تقديم 23 من الموقوفين إلى محاكمات في مدن أم روابة والأبيض بولاية شمال كردفان (جنوب).

    وأوضح "قيام مؤتمر دستوري قومي لحل كافة مشاكل البلاد، وحكومة انتقالية لمدة 4 سنوات لتحقيق الأهداف، ووقف الحرب ومعالجة آثارها، وتحسين الحالة المعيشية، ونؤيد إعلان الحرية والتغيير الصادر عن تجميع المهنيين".

    احتجاجات السودان عمر البشير الحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب

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