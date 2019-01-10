ترامب: لقائي مع قادة الحزب الديمقراطي مضيعة للوقت

وكالات:

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، لقائه بالقيادات الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي حول موضوع تأمين الحدود بـ"المضيعة للوقت".

وكتب الرئيس الأمريكي، في تغريدة على موقع "تويتر": "خرجت للتو من لقاء تشاك شومر ونانسي بيلوسي، مضيعة مطلقة للوقت".

وأضاف: "أنا سألت ماذا سيحدث بعد 30 يومًا إذا أتممت كل شيئ بسرعة، هل ستوافقون على تأمين الحدود الذي يتضمن الجدار أو الحاجز الفولاذي؟"، مضيفًا: "نانسي قالت لا، فقلت أنا إلى اللقاء، فلا يعمل شيئ آخر"، وفق "سبوتنيك".

وأكد القيادي الديمقراطي، تشاك شومر، على تغريدة ترامب، مشيرًا إلى أن الاجتماع لم يدم طويلاً.

وقال شومر للصحفيين: "مع الأسف، وقف الرئيس ثم غادر المكان. سأل بلوسي: هل توافقين على حائطي؟ فقالت لا، وقف وقال: إذا لا يوجد شيئ للمناقشة، وغادر المكان".

هذا وأغلقت قطاعات كبيرة من الحكومة الاتحادية في 22 ديسمبر، بعدما وصل المشرعون والرئيس إلى طريق مسدود بشأن مطالب ترامب بناء جدار لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا.

ويطالب ترامب بأن أي تمويل لاستمرار عمل الحكومة الاتحادية، لابدَّ وأن يشمل أيضًا 5.6 مليار دولار للبدء في بناء جدار كلفته 23 مليار دولار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.​