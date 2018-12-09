عباس: يجب تطبيق القرارات التي اتخذت بحق اسرائيل وأمريكا وحماس

رام الله - (أ ش أ)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، ضرورة تطبيق القرارات التي اتخذت بخصوص العلاقة مع كل من إسرائيل وأمريكا وحركة حماس.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال دورة المجلس الاستشاري لحركة "فتح" بعنوان "القدس عاصمتنا"، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وقال عباس إن العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني متواصل من أجل وقف انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بالإنجاز الذي تحقق على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ أيام، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤكد عدالة القضية وأهمية تنسيق العمل الدبلوماسي والسياسي، وحشد الطاقات العربية والدولية لحماية الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وشدد عباس على أهمية مواصلة العمل الدبلوماسي والسياسي والمقاومة الشعبية السلمية، والصمود على أرضنا والتمسك بالثوابت، وصولًا لتحقيق الحرية والاستقلال.