"أسوشيتدبرس" تكشف عن خطة الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي

كتب - هشام عبد الخالق:

يستعد ديمقراطيو مجلس النواب لإزاحة الستار عن تشريع لإعادة فتح الحكومة دون دفع أموال الجدار الحدودي التي يطالب بها الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، يستعد مجلس النواب للتصويت الخميس على هذا التشريع عندما ينعقد الكونجرس الجديد، بحسب ما صرح به أحد المساعدين غير المصرح لهم بمناقشة الخطة علنًا والذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

وسوف تشمل الحزمة فاتورة واحدة لتمويل وزارة الأمن الداخلي بنفس المستوى الحالي حتى 8 فبراير، مع مبلغ 1.3 مليار دولار لأمن الحدود.

كما ستشمل الحزمة ست فواتير أخرى من الحزبين لتمويل إدارات الزراعة والداخلية والإسكان والتطوير الحضري والوزارات الأخرى المغلقة بسبب الإغلاق الجزئي، وستقدم هذه الفواتير المال خلال الفترة المتبقية من السنة المالية حتى 30 سبتمبر.

ودخل الإغلاق الحكومي الجزئي أسبوعه الثاني، بعد أن طلب ترامب 5 مليارات دولار مقابل بناء جدار حدودي على الحدود الجنوبية مع المكسيك لمنع تدفق المهاجرين.