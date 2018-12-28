قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع مع استمرار الاحتجاجات

الخرطوم (د ب أ)

أطلقت قوات الأمن في السودان الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع اليوم الجمعة بعد انتهاء صلاة الجمعة في الخرطوم، في احتجاجات متواصلة على ارتفاع أسعار الخبز والبنزين وشهدت مقتل تسعة عشر شخصا على الأقل.

وتشهد بعض المناطق فى السودان احتجاجات متقطعة لأكثر من أسبوع بسبب ارتفاع الأسعار، ومنها أسعار الخبز التي ارتفعت ثلاث مرات.

وفي أحد أحياء العاصمة السودانية، أطلقت الشرطة أيضا الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين، الذين دعوا إلى تنحي الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ مدة طويلة، حسبما قال أحد شهود العيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال طارق عثمان إنه "بعد صلاة الجمعة، بدأ المتظاهرون في ترديد شعارات تطالب بإسقاط النظام ... وقامت الشرطة بإطلاق الرصاص الحي في الهواء لتخويف المحتجين".

وفي حين، تقول منظمة العفو الدولية إن 37 شخصا على الأقل قتلوا، تحدد الحكومة عدد القتلى عند 19 شخصا.

وقال المتحدث باسم الحكومة بشارة جمعة في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن "19 شخصا توفوا في الحوادث من بينهم اثنان من رجال الأمن".

وعبرت الولايات المتحدة وبريطانيا عن قلقهما حيال أعمال العنف.

ودخل الأطباء والصحفيون في السودان في إضراب تعاطفا مع المحتجين، في حين تخضع ولايتا القضارف في الشرق، وعطبرة في الشمال لحالة الطوارئ.

وكانت احتجاجات قد اندلعت في يناير الماضي للقضايا ذاتها مع استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين في الخرطوم.

ووقعت احتجاجات مشابهة في السودان في أواخر عام 2016 بعدما خفضت الحكومة دعم الوقود.

وتضررت السودان بشدة عندما انفصل جنوب السودان عنها في عام 2011 في وقت لا تزال تخوض الحكومة قتالا مع العديد من الجماعات المتمردة.