روسيا تقترح استضافة مباحثات بين إسرائيل وفلسطين على أراضيها
11:16 ص الجمعة 28 ديسمبر 2018
القاهرة – (مصراوي):
اقترح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، استضافة مباحثات بين إسرائيل والفلسطينيين في روسيا بدون شروط مسبقة.
وأكد لافروف – في مؤتمر صحفي مُشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موسكو- دعم بلاده للجهود المصرية التي تبذلها في ملف المصالحة لإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.
وعبّر عن قلقه البالغ من الانقسام بين الفصائل وتأثيره على القضية الفلسطينية.
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