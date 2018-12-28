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    روسيا تقترح استضافة مباحثات بين إسرائيل وفلسطين على أراضيها

    11:16 ص الجمعة 28 ديسمبر 2018
    روسيا تقترح استضافة مباحثات بين إسرائيل وفلسطين على أراضيها

    سيرجي لافروف

    القاهرة – (مصراوي):

    اقترح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، استضافة مباحثات بين إسرائيل والفلسطينيين في روسيا بدون شروط مسبقة.

    وأكد لافروف – في مؤتمر صحفي مُشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موسكو- دعم بلاده للجهود المصرية التي تبذلها في ملف المصالحة لإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.

    وعبّر عن قلقه البالغ من الانقسام بين الفصائل وتأثيره على القضية الفلسطينية.

    وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إسرائيل فلسطين روسيا

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