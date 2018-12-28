روسيا تقترح استضافة مباحثات بين إسرائيل وفلسطين على أراضيها

القاهرة – (مصراوي):

اقترح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، استضافة مباحثات بين إسرائيل والفلسطينيين في روسيا بدون شروط مسبقة.

وأكد لافروف – في مؤتمر صحفي مُشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موسكو- دعم بلاده للجهود المصرية التي تبذلها في ملف المصالحة لإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.

وعبّر عن قلقه البالغ من الانقسام بين الفصائل وتأثيره على القضية الفلسطينية.