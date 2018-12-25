كاتب أمريكي: شخصية ترامب لا أفكاره وراء الجدل حول إدارته

لوس أنجلوس - (أ ش أ)

قال الكاتب الأمريكي جونا جولدبرج إن مصدر القوة الدافعة وراء معظم الجدل الذي أحاط بإدارة الرئيس دونالد ترامب يتمثل في شخصيته لا في أيديولوجيته.

وفي مقال نشرته صحيفة (لوس أنجلوس تايمز)، رأى جولدبرج أن تصرفات الرئيس ترامب ليست مجرد أفعال بقدر ما هي منتوج لمستويات مذهلة من النرجسية والزهو الممزوج بعدم الإحساس بالأمان، وما صحيفة تغريداته على "تويتر" إلا نافذة متواضعة تطل على هويته.

ولفت الكاتب إلى أن الرئيس ترامب الذي بات مشهورا بجملة "أنت مطرود" لكبار المسؤولين لم يفعل ذلك مع أحدهم وجهًا لوجه ولا حتى عبر الهاتف، وإنما اعتمد في ذلك على آخرين أو على "تويتر" كوسيط لإيصال رسالته.

ورأى جولدبرج أن ترامب يحبّ إثارة الجدل لأن ذلك يتركه في قلب المعمعة بعيدا عن المواجهة الشخصية.

وأكد صاحب المقال أن الأيديولوجية تلعب دورًا؛ فهي تضخم غضب منتقدي ترامب من اليسار وأنصاره على السواء.

وقال الكاتب إن صياح الكثيرين من النقاد الليبراليين مثلاً إزاء قرار ترامب الانسحاب من سوريا وترْك الأكراد - هذا الصياح كان سيتحول إلى تصفيق لو أن نفس القرار اتخذه الرئيس الأسبق كلينتون؛ ولكان الكثيرون من المحافظين المرحبين بالقرار قد تحولوا إلى إدانته.

لكنّ عزوف ترامب، بحسب الكاتب، عن الاستماع لمستشاريه؛ وعجْزه عن إمساك لسانه؛ وشيطنته وتقليله من شأن أعضاء مجلس الشيوخ حتى من يصوتون لصالح أجندته؛ ومديحه للمستبدّين وإهانته للحلفاء؛ وميله إلى إثارة جدالات جديدة لتغطي على سابقاتها؛ ومقدرته الفائقة على اختلاق تاريخ – كل ذلك يصدر عن طبيعة في شخصيته.