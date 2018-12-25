الأمم المتحدة: لن نقبل المساس بأي مؤسسة رسمية في ليبيا

طرابلس - (د ب أ):

استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد عبارات الاستنكار العمل الارهابي الجبان الذي طال مبنى وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس صباح اليوم الثلاثاء ونجم عنه وقوع عدد من الضحايا.

ووصف غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، في بيان صحفي اليوم، الهجوم بـ "الاعتداء السافر"، قائلا: "لن ينال الارهاب من قرار الليبيين بالسير نحو بناء الدولة ونبذ العنف، لن نقبل بالمساس بأي مؤسسة رسمية لاسيما من الجماعات الارهابية وسنعمل مع الشعب الليبي لمنعهم من تحويل ليبيا لملاذ ومسرح لإجرامهم الأعمى".

وأكد سلامة أن مثل هذا الهجوم الذي يستهدف مؤسسات الدولة يمثل اعتداء على جميع الليبيين.

وقد اتصل رئيس البعثة بالمسؤولين للتنديد بـ "العمل الارهابي" وحثهم على بذل المزيد من الحماية للمؤسسات العامة.

وتتابع البعثة مع السلطات في طرابلس مجريات الأمور وفريقها على تواصل مستمر لتقديم الدعم اللازم في مواجهة تداعيات هذا الهجوم المؤسف.

وكانت مصادر ليبية أفادت بمقتل ثلاثة اشخاص وإصابة تسعة أخرين جراء هجوم نفذه أربعة مسلحين واستهدف مقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس في وقت سابق اليوم .