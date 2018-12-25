رئيس الوزراء الأردني يبدأ اليوم زيارة إلى تركيا

عمان- (د ب أ):

يبدأ رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم الثلاثاء زيارة إلى تركيا يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت رئاسة الوزراء الأردنية، على حسابها على موقع تويتر، أن الرزاز سيبحث خلال الزيارة "سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وخصوصا في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافة الى التطورات في المنطقة وتنسيق المواقف لحل الأزمات الإقليمية وبما يعزز الأمن والاستقرار فيها".

وأضافت أن الزيارة تأتي "في إطار سعي الحكومة لتوسيع آفاق التعاون والتبادل مع دول الجوار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكينه من تجاوز التحديات، والاعتماد على الذات".

كان الأردن بدأ في نوفمبر الماضي فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من تركيا بعد أن أبلغ الأردن الجانب التركي في شهر مايو الماضي بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.

وكان الجانبان وقعا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في ديسمبر من عام 2009، لتدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس من عام 2011 .

إلا أن الأردن قرر إلغاء الاتفاقية بصيغتها السابقة كونها لم تحقق النتائج المرجوة للاقتصاد الأردني من ناحية أنه لم يكن هناك تناسب بين الصادرات الأردنية إلى تركيا مقارنة بحجم المستوردات الكبير من تركيا.