البابا فرنسيس ينتقد الجشع البشري في قداس عشية عيد الميلاد

مدينة الفاتيكان - (د ب أ):

أدان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، أمس الاثنين، الجشع البشري والنزعة الاستهلاكية، موجهًا رسالة تذكيرية للمسيحيين خلال قداس عشية عيد الميلاد المجيد، أن "غذاء الحياة ليس في الغنى المادي ولكن في الحب".

وقال بابا الفاتيكان خلال مراسم القداس الذي أقيم في كاتدرائية القديس بطرس: "في عصرنا الحاضر، يجد الكثيرون من الناس معنى الحياة في التملك وفي وجود فائض من الأشياء المادية".

وأضاف البابا فرنسيس: "جشع لا يشبع يلطخ كل تاريخ البشرية، وصولاً إلى مفارقات الحاضر، عندما يقيم قليلون مآدب الطعام الباذخة وكثيرون لا يملكون الخبز ليحيوا".

ويشكل قداس عشية عيد الميلاد في ساحة القديس بطرس واحدًا من أهم الاحتفالات في الليتورجية الكاثوليكية، التي تحيي ذكرى ميلاد السيد المسيح.

ودخل البابا فرنسيس بازيليك القديس بطرس، يتقدمه موكب من الكاردينالات مرتدين ثيابًا ذهبية.​