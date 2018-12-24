وزير خارجية باكستان يلتقي الرئيس الأفغاني في كابول

إسلام آباد/كابول- (د ب أ):

التقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بالرئيس الأفغاني أشرف غني في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأثنين.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن قريشي وغني التقيا في القصر الرئاسي في كابول.

ويشار إلى أن زيارة قريشي لكابول تأتي ضمن جولة تشمل أربع دول في إطار سياسة الحكومة الباكستانية للتواصل مع دول الجوار.

وقد أجرى قريشي مباحثات مع نظيره الأفغاني صلاح الدين رباني.

وقالت جيو إن الوزيرين ناقشا خلال المباحثات " القضايا ذات الاهتمام المشترك والتقدم في عملية السلام الأفغانية وعملية المصالحة والمسائل التجارية بين الدولتين.

واتفق الوزيران على تعزيز العلاقات الثنائية السياسية والتجارية والثقافية.

وأكد قريشي على أهمية تعزيز الاتصالات من أجل تحقيق سلام واستقرار دائمين بالمنطقة، وقال " لطالما دافعت باكستان عن تحقيق السلام والأمن في أفغانستان".

وأشاد وزير الخارجية الأفغاني بجهود باكستان لإحلال السلام في بلاده.

وقالت جيو إن قريشي غادر كابول متوجها إلى طهران، حيث سوف يلتقى بكبار المسؤولين الإيرانيين.

وتشمل جولة قريشي أيضا كل من الصين وروسيا، وسوف يعود لإسلام آباد في 26 ديسمبر الجاري.