اليوم.. الالآف ينتظرون عظة بابا الفاتيكان بمناسبة الكريسماس

روما - (د ب أ):

يلقي بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، مساء اليوم الاثنين، العظة السنوية له بمناسبة عيد الميلاد (كريسماس) في بازيليك القديس بطرس، حيث يتوقع أن يحتشد عشرات الآلاف من الكاثوليك في البازيليك وساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

وسيطلق البابا فرنسيس الرسالة البابوية التقليدية "إيربي إيتوربي" (للمدينة والعالم) عشية عيد الميلاد.

ويبدأ قداس عشية الكريسماس في ساحة القديس بطرس، وهو أحد أهم المراسم الدينية في الكنيسة الكاثوليكية.

وجرت العادة على أن يستغل بابا الكنيسة الكاثوليكية المناسبة للدعوة إلى السلام على مستوى العالم، واعتاد البابا الراحل القديس يوحنا بولس الثاني إطلاق الرسالة بعدة لغات، أما البابا فرنسيس فيكتفي عادة باللغة الإيطالية.

وتطلق رسالة "للمدينة والعالم" في مناسبتي أعياد الفصح والكريسماس، وعقب انتخاب بابا جديد للكنيسة.