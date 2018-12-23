العاهل السعودي: الثقافة ترسخ مفهوم التعايش والحوار من أجل مستقبل أفضل

الرياض - ( د ب أ):

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أن الثقافة تمثل قاسماً مشتركاً بين شعوب العالم وترسيخ مفهوم التعايش والحوار من أجل مستقبل أفضل.

وقال الملك سلمان ، خلال استقباله عددا من المفكرين والأدباء ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33" اليوم الاحد إن "هذا المهرجان يجسد تراث المملكة، ويعكس تنوع التراث في بلادنا، ويسهم في توعية الأجيال الشابة بهذا التراث"، كما يسهم المهرجان في تعزيز التواصل الثقافي العالمي، وما وجودكم هنا إلاّ دليل على ذلك".

وأوضح أن "الثقافة بمفهومها الشامل تمثل قاسماً مشتركاً أساسياً بين شعوب العالم وعاملاً مهماً لتعزيز الأمن والسلم وترسيخ مفهوم التعايش والحوار العالمي من أجل مستقبل أفضل".

وقال الملك سلمان ، في بداية اللقاء، :"أرحب بكم ضيوفاً على المملكة العربية السعودية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والثلاثين، كما أرحب بمشاركة الجمهورية الإندونيسية الشقيقة ضيف شرف هذه الدورة".

من جانبها قالت الدكتورة سمر بنت جابر الحمود، في كلمتها التي القتها نيابة عن الشخصيات المكرمة لهذا العام ، إن "الحضور السعودي أصبح علامة فارقة في كثير من الملتقيات الإقليمية والدولية على المستوى الفردي والمؤسسي ".

من جانبه ، قال رئيس اتحاد الكتاب التونسيين الدكتور صلاح الدين الحمادي في كلمة ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة " جئنا لنحتفي معكم بالتراث والثقافة والتاريخ من خلال مشاركتنا في هذا المهرجان حاملين مع رواده راية شعاره لهذه السنة "الوفاء والولاء"، متبنين معاني هاتين القيمتين العربيتين الأصليتين، وهما من أهم قيم المجتمع العربي".

وقال الحمادي "لولا حزمكم وعزمكم وتصديكم لمختلف المؤامرات التي تستهدف البلاد العربية، لتناهشت الذئاب أقطارنا".

وانطلقت يوم الخميس الماضي، فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33 " الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني السعودية، وحضره عدد من قادات دول مجلس التعاون الخليجي.

وتحل إندونيسيا كضيف شرف هذا العام، ويعد "الجنادرية" أكبر مهرجان تراثي سعودي، وواحدًا من أشهر المهرجانات الثقافية في العالم.