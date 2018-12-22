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    وزير الداخلية الإيطالي يرفض استقبال سفينة إغاثة مهاجرين

    08:50 م السبت 22 ديسمبر 2018
    وزير الداخلية الإيطالي يرفض استقبال سفينة إغاثة مهاجرين

    وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني

    روما (أ ش أ)

    أعلن وزير الداخلية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، اليوم السبت، رفض إيطاليا لاستقبال أكثر من 300 مهاجر على متن سفينة إغاثة تابعة لمنظمة "بروأكتيفا أوبن آرمز".

    وأعلن سالفيني عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم السبت، رفضه القاطع لطلب بفتح الموانئ للمهاجرين، قائلا: "إجابتي واضحة: الموانئ الإيطالية مغلقة".

    وقال سالفيني إن "السفينة المنظمة غير هادفة للربح وذات علم إسباني، جمعت 200 مهاجر وتطالب فتح ميناء إيطالي بعد رفض مالطة التي استقبلت امرأة وطفلا".

    وتابع سالفيني: "الموانئ الإيطالية مغلقة!"، مضيفا: "للمهربين والأشخاص الذين يساعدوهم.. لقد انتهت الحفلة".

    وفي تغريدة أخرى، قال سالفيني إنه تلقى سبّابا على أبنائه من على متن سفينة الإغاثة الإسبانية ذات العلم الإسباني، مشددا على أن "الموانئ الإيطالية تظل مغلقة"، مضيفا أن الإيطاليين انتخبوه للحكومة "للدفاع عن حدودهم ووقف التجارة غير الشرعية في المهاجرين.. وأنا أنفذ ذلك".

    وكانت منظمة "بروأكتيفا أوبن آرمز"، أعلنت أمس عن إنقاذها 311 مهاجرا في المياه الإقليمية الليبية، بينهم نساء حوامل، كانوا موزعين على متن 3 قوارب.

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