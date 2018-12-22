مقتل 3 أشخاص على الأقل في انفجار قرب القصر الرئاسي الصومالي

مقديشو- (د ب ا):

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم السبت، إثر انفجار قنبلة قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو ، بحسب شهود عيان.

وذكرت إذاعة شبيلي أن الانفجار كان قوياً جداً لدرجة أنه تم سماع دويه عند نقطة تفتيش قرب المسرح الوطني في العاصمة، القريب من القصر الرئاسي.

كانت إذاعة شبيلي قد ذكرت في وقت سابق اليوم نقلا عن شهود عيان قولهم أن انفجارا وقع بالقرب من المسرح الوطني في مقديشو، وأنه ناجم عن سيارة مفخخة.