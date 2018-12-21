التحالف العربي: الحوثي اخترق وقف إطلاق النار خلال الـ72 ساعة الماضية

كتب – مصراوي:

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، أن مليشيات الحوثي اخترقت وقف إطلاق النار بالحديدة دون الالتزام باتفاق السويد.

وأكد في بيان له اليوم الجمعة ونقلته "سكاي نيوز عربية"، أن الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بالحديدة بلغت 62 خلال 72 ساعة الماضية.

وأضاف المالكي، أن الخروقات الحوثية شملت الرماية بكافة أنواع الأسلحة، كـ"الهاونات" و"الأربي جي"، وصواريخ الكاتيوشا، والصواريخ البالستية.

واستطرد أن الخروقات الحوثية على مناطق الدريهمي والتحيتا والفازة وحيس والحالي والجبليه والجاح والجراحي والحديدة والمنظر والمكمنية وقرية الصالح.

وأكد المالكي، أن التحالف العربي يدعم إلتزام الجيش الوطني اليمني بوقف إطلاق النار، وتنفيذ بنود اتفاق السويد.

وأقر مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، القرار رقم 2450 بشأن اليمن، وذلك بعد مفاوضات مكثفة خلال الأسبوع الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي مفاوضات حول مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا، والذي يسمح بوجود مراقبين من الأمم المتحدة مراقبي الأمم المتحدة، ودعم نتائج مفاوضات السلام الأخيرة في السويد.

وشهدت مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في السويد، اتفاق الأطراف المتنازعة في اليمن على وقف لإطلاق النار، وأيضا سحب المقاتلين من الحديدة، التي تعتبر ممرا رئيسيا للمساعدات ولاستيراد المواد الغذائية.