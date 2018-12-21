تحطم طائرة تابعة لمفوضية الانتخابات الكونغولية على متنها 3 طيارين روس

كينساشا- موسكو (أ ش أ)

قالت مصادر إن 6 أشخاص لقوا مصرعهم إثر تحطم طائرة شحن تستأجرها اللجنة الانتخابات الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقرب من مطار كينشاسا عاصمة البلاد.

ونقلت تقارير إعلامية أوردها موقع (آي ويتنس) الإخباري الجنوب إفريقي، عن متحدث باسم اللجنة قوله إن الطائرة من طراز (أنتونوف 26) كانت على وشك الهبوط بعد أن أوصلت شحنة خاصة باللجنة الانتخابية، وتضم استمارات لنتائج الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تعقد الأحد المقبل لكنها تأجلت.

وذكر مسؤول في مطار كينشاسا أن الطائرة التابعة لشركة"جوم آير" أن جميع أفراد الطاقم البالغ عدد 5 أفراد بالإضافة إلى راكب لقوا مصرعهم إثر تحطمها نتيجة سوء الأحوال الجوية.. دون الإفصاح عن عدد من كانوا على متن الطائرة.

بدوره، قال السفير الروسي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية ألكسي سنتيبوف، إن تقارير إعلامية تشير إلى أن 3 طيارين روس كانوا على متن طائرة شحن المستأجرة وعلى متنها 23 شخصا.

وقال سنتيبوف -في تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الجمعة- "وفقا لتقارير غير مؤكدة، كان هناك 23 شخصا على متن (الطائرة)، من بينهم 3 أفراد طاقم يحملون الجنسية الروسية"، مضيفا: "عمليات البحث والإنقاذ جارية حاليا. مكان تحطم الطائرة غير معروف. أسماء ومصير طيارينا غير معروف إلى الآن".

وأعلنت وسائل إعلام، في وقت سابق من اليوم، أن الطائرة التي كانت تُقل معدات لصالح مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة في الكونغو الديموقراطية فقدت الاتصال مع مركز مراقبة الحركة الجوية، ليل أمس، بينما كانت على مسافة نحو 25 ميلا من مطار نديجيلي في العاصمة كينشاسا. وقالت وسائل إعلام إن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم.