بوتين: الاقتصاد الروسي شهد تطورات إيجابية

موسكو - (د ب أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن اقتصاد بلاده شهد تطورات إيجابية على مدار العام الجاري.

وأوضح بوتين في مستهل المؤتمر الصحفي السنوي له أن معدل الدخل الحقيقي للروس عاد عام 2018 للارتفاع بنسبة 5ر0% مشيرا إلى أن إجمالي الناتج المحلي لروسيا حقق نموا بنسبة 7ر1% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري.

وتوقع الرئيس الروسي أن ترتفع هذه النسبة إلى 8ر1% لكامل العام الذي يوشك على الانتهاء.

وقال بوتين إن نسبة التضخم بلغت 1ر4% خلال عام 2018 وكانت بذلك أكثر قليلا عما كان متوقعا.

وقرأ بوتين هذه البيانات قبل أن يبدأ في الرد على أسئلة الصحفيين.

وعادة ما تستمر المؤتمرات الصحفية التي يعقدها الرئيس الروسي في نهاية العام لعدة ساعات.

وبحسب الكرملين، حقق عدد الصحفيين الذين سجلوا أسماءهم لحضور مؤتمر هذا العام رقما قياسيا، حيث بلغ 1700 صحفي.