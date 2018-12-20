حول العالم في 24 ساعة: أمريكا تعلن رسميا بدء سحب قواتها من سوريا

كتب – مصراوي:

شهد العالم الاربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان البيت الأبيض، أن النصر على تنظيم داعش في سوريا لا يعني نهاية التحالف الدولي أو حملته، موضحًا أنه قبل 5 سنوات كان التنظيم يمثل خطرًا كبيرًا في الشرق الأوسط، فيما قال مسئول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة تقوم بإجلاء كل موظفي وزارة الخارجية الأمريكية من سوريا خلال 24 ساعة، وذلك بعد القرار بسحب القوات الأمريكية.