الرئيس الإيراني يصل تركيا لعقد مباحثان مع أردوغان

اسطنبول - (د ب أ)

وصل إلى أنقرة مساء اليوم الأربعاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، ليلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان غدا الخميس، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (اناضول) التركية الرسمية.

وبحسب تصريحات برويز اسماعيلي، المتحدث باسم الرئاسة الإيرانية، من المنتظر أن يتصدر توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية الثنائية القضايا التي سيبحثها الزعيمان غدا.

وأشار اسماعيلي إلى أن البلدين يستهدفان زيادة حجم التجارة بينهما إلى 30 مليار دولار.

وكان روحاني صرح قبل توجهه إلى انقرة بأن المحادثات ستتطرق أيضا إلى الوضع في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تدعم الحكومة السورية، في حين تدعم تركيا المعارضة.

وأعلن البيت الأبيض اليوم أن الولايات المتحدة بدأت في سحب قواتها من سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا الأسبوع الماضي مع اردوغان بعد الإعلان عن هجوم تركي استهدف قوات كردية شمالي سوريا، ومن شأن هذا الهجوم أن يقود القوات التركية إلى المنطقة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة عسكريا.

وكانت الولايات المتحدة وصفت الهجوم بأنه "غير مقبول" وذلك انطلاقا من قلقها على جنودها في المنطقة، وقد يعني انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، أن الطريق قد أصبح خاليا أمام الهجوم التركي.

من جانبه، قال باهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي أول أمس الاثنين: " موقفنا واضح،وهو أنه غير مسموح لأي دولة بالقيام بتحرك في سورية بدون تصريح من الحكومة السورية، وإذا لم يتم الحفاظ على هذا المبدأ، من الممكن أن تفشل كل الجهود الرامية إلى إحلال السلام في سورية".

ويرافق الرئيس الإيراني في زيارته العديد من الوزراء، بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزير الاقتصاد فارهاد دجبسند. وسيلتقي الوزيران نظيريهما التركيين على هامش المحادثات بين روحاني وأردوغان.