"الحرة" تكشف وجهة القوات الأمريكية بعد الخروج من سوريا

واشنطن - (أ ش أ)

أعلن البيت الأبيض ، اليوم الأربعاء ، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نجحت في دحر " داعش" في سوريا.

وصرح مسؤول في البنتاجون لقناة ( الحرة) الأمريكية - بأن 2130 عنصرا من القوات الخاصة الأمريكية ستغادر سوريا في الأيام المقبلة وستنتشر في أربيل العراقية.

وأوضح المسؤول أن الانسحاب من سوريا سيشمل قاعدة التنف ومنطقة الـ55 في مرحلة لاحقة.

فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ، إن الولايات المتحدة وحلفائها يبقون على استعداد لإعادة التدخل مجددا على جميع المستويات من أجل الدفاع عن المصالح الأمريكية عندما تستدعي الضرورة.

وأكدت ساندرز أن الانتصارات التي تحققت ضد داعش ليست المؤشر على نهاية حملة التحالف الدولي لمحاربة هذا التنظيم.

وأكد البيت الأبيض أن واشنطن وشركائها سيواصلون العمل معا من أجل حرمان الإرهابيين المتطرفين من التمويل والدعم والوسائل التي يمكن أن تسمح لهم بالتسلل عبر الحدود الأمريكية.