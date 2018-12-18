أهم التصريحات في 24 ساعة: لا تقدم في الأزمة الخليجية

القاهرة – مصراوي

قال وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني إنه لا يوجد تقدم في الأزمة الخليجية مع تمسك دول المقاطعة الأربع بالإجراءات المفروضة ضد الإمارة، فيما كشف مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم أن زيارة الرئيس عمر البشير إلى سوريا جاءت في إطار مواصلته لمبادرات جمع الصف العربي، فيما اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم الزيارة خطوة مهمة في كسر ما وصفه بالحصار الأمريكي الإسرائيلي على سوريا.