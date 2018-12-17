ماكرون يبدأ مباحثات بشأن حركة "السترات الصفراء"

باريس (د ب أ)

قال مصدر بقصر الإليزيه اليوم الإثنين، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألغى زيارة مقررة لجنوب فرنسا من أجل بدء مناقشة عامة كبيرة مع وزراء بالحكومة، كان قد تعهد بها لحركة أصحاب السترات الصفراء الاحتجاجية.

وأضاف المصدر أن ماكرون ألغى الزيارة المقررة لمدينة بياريتز غدا الثلاثاء، حيث كان من المتوقع أن يجري مباحثات بشأن قمة مجموعة السبع التي من المقرر أن تستضيفها فرنسا في هذه المدينة العام المقبل.

وكانت المظاهرات قد بدأت للاحتجاج على زيادة الضرائب على الوقود، وبعد ذلك جرى إلغاء الزيادة المقررة، ولكن المتظاهرين طالبوا بمجموعة أوسع من المطالب.

وتعهد ماكرون برفع أجور أصحاب الدخول المنخفضة بواقع 100 يورو (113 دولار) وتخفيض الضرائب على الأجر الذي يتقاضه العامل مقابل العمل لوقت إضافي ومكافآت نهاية العام وبعض المعاشات.

وأكد رئيس الوزراء إدوارد فيليب أمس الأحد أن تكلفة هذه الامتيازات سوف تبلغ نحو 10 مليار يورو.