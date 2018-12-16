"التعاون الإسلامي": اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل خطوة غير قانونية

جدة - (أ ش أ)

اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، خطوةً غير قانونية وتشكل انتهاكاً لقرارات الجمعية العامة، ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة؛ لا سيما القرار رقم 478 الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الأحد/، أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي شددت على أن مدينة القدس هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 ، بموجب قرارات الشرعية الدولية كافة، مؤكدةً رفضها لأي إجراء أو محاولة من شأنها المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، ومحذرةً من تبعاتها وتداعياتها الخطيرة على المستويات كافة.

ودعت "التعاون الإسلامي" أستراليا إلى مراجعة قرارها واحترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي يأتي في مقدّمتها الاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.